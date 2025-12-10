高市首相“今国会の成立”明言避ける…議員定数削減めぐり議論 立憲は“パーティー”で片山財務相も追及
国会では、衆議院予算委員会で自民党が日本維新の会と合意した議員定数の削減などについて議論が行われています。
国会記者会館から犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。
自民党、日本維新の会の間でいまだ温度差もある議員定数を削減する法案について、野党側は今国会で成立させるのかただしましたが、高市首相は明言を避けました。
立憲民主党・奥野総一郎議員：
今の（議員定数削減）法案、確かに出ているがあまりに乱暴じゃないですか。この国会、成立をさせるんですか。
高市首相：
いつ採決されるかは国会に委ねられるもの。内閣総理大臣としては答弁できない。
立憲民主党はさらに、大臣規範で自粛を定めている大規模パーティーを開催したと報じられた片山財務相にも矛先を向けました。
片山財務相：
就任前から予定していたものをそのまま粛々と行わせていただいて、特段規範に抵触しないものと考えている。
立憲民主党・奥野総一郎議員：
直ちに（開催を）やめなきゃいけなかった、大臣になった瞬間に。
立憲民主党はまた、秘書給与の問題が報じられた日本維新の会・遠藤首相補佐官の参考人招致も求めました。
一方、補正予算案については、国民民主党が賛成の方向で検討していて、午後の玉木代表の質問に対する高市首相の答弁を踏まえ、最終判断する構えです。