2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は日本時間10日、第6戦のニュージーランド戦に7-3で勝利しました。

日本は同点で迎えた後攻の第4エンドに2点を獲得。さらに1点リードの後攻第6エンドでも2得点し、試合中盤にリードを着実に広げます。

6-3として迎えた先攻第9エンドでは、ハウスに日本のストーンがたまっていく展開に。最後はニュージーランドのショットが決まらずに日本の1点スチールとなったところで、ニュージーランドが日本の勝利を認めました。

勝利した日本は予選リーグの6試合を終えて、ここまで4勝2敗。日本時間11日未明に行われる最終戦では、ここまで6勝0敗としてすでに決定戦進出を決めている首位・中国と戦います。

五輪出場権最後の2枠を争う今回の最終予選には8チームが出場。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に駒を進めます。決定戦では、まず予選リーグにおける1位と2位のチームが対戦(第1戦)し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。

一方、第1戦の敗者は、次に予選リーグ3位と対戦(第2戦)。こちらの勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

予選リーグは各チームそれぞれ6試合を消化し、中国とアメリカが決定戦へと進出。日本はオランダ＆フィリピンと決定戦への最後の1枠を争います。

▽日本の日程結果

【予選リーグ】

第1戦●2-5アメリカ

第2戦○7-5オランダ

第3戦○10-7ポーランド

第4戦○8-5韓国

第5戦●7-9フィリピン

第6戦○7-3ニュージーランド

第7戦 中国

▽10日結果〈第6戦〉日本 7-3 ニュージーランド中国 7-0 ポーランド韓国 9-7 オランダアメリカ 9-3 フィリピン