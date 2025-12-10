【カーリング男子】日本がニュージーランド下し4勝2敗に 決定戦進出をかけ首位・中国との予選リーグ最終戦へ
2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は日本時間10日、第6戦のニュージーランド戦に7-3で勝利しました。
日本は同点で迎えた後攻の第4エンドに2点を獲得。さらに1点リードの後攻第6エンドでも2得点し、試合中盤にリードを着実に広げます。
6-3として迎えた先攻第9エンドでは、ハウスに日本のストーンがたまっていく展開に。最後はニュージーランドのショットが決まらずに日本の1点スチールとなったところで、ニュージーランドが日本の勝利を認めました。
勝利した日本は予選リーグの6試合を終えて、ここまで4勝2敗。日本時間11日未明に行われる最終戦では、ここまで6勝0敗としてすでに決定戦進出を決めている首位・中国と戦います。
五輪出場権最後の2枠を争う今回の最終予選には8チームが出場。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に駒を進めます。決定戦では、まず予選リーグにおける1位と2位のチームが対戦(第1戦)し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。
一方、第1戦の敗者は、次に予選リーグ3位と対戦(第2戦)。こちらの勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。
予選リーグは各チームそれぞれ6試合を消化し、中国とアメリカが決定戦へと進出。日本はオランダ＆フィリピンと決定戦への最後の1枠を争います。
▽日本の日程結果
【予選リーグ】
第1戦●2-5アメリカ
第2戦○7-5オランダ
第3戦○10-7ポーランド
第4戦○8-5韓国
第5戦●7-9フィリピン
第6戦○7-3ニュージーランド
第7戦 中国
〈第6戦〉
日本 7-3 ニュージーランド
中国 7-0 ポーランド
韓国 9-7 オランダ
アメリカ 9-3 フィリピン