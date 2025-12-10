「いい人いない」は思い込み？恋が進む“相性の良い男性”の見抜き方
「出会いがない」「いい人に巡り会えない」
そう悩むときほど、知らないうちに“相性の良い男性”を見落としているもの。
外見や条件を優先してしまうと、本当に自分が安心できる相手が視界から外れてしまうのです。
そこで今回は、恋が進む“相性の良い男性”の見抜き方を紹介します。
一緒にいて“頑張らなくていい”と感じられるか？
ドキドキよりも、自然体でいられるかどうかは相性を判断する大切なポイントです。
気を遣いすぎず、沈黙が気まずくない。
短時間でも「なんだか楽だな」と思える男性は、価値観やペースがあなたと近い証拠と言えます。
あなたの生活リズムを尊重してくれるか？
相性の良い相手は、心地よい距離を保ちながら関わってくれます。
あなたの生活リズムを尊重して必要以上に踏み込まず、でも放置もしない。
心地よくコミュニケーションできる男性は、無理なく関係を育てられる存在です。
小さな約束でも丁寧に守ってくれるか？
派手なアピールより、日常の小さな誠実さこそ相性を左右します。
約束の時間を守る、言ったことを忘れない、気遣いの一言を添える…。
こうした誠実さを自然に出せる男性は、信頼関係を築くうえでとても重要な存在です。
「理想じゃない気がする」と早めに切ってしまった男性ほど、実は相性の良い男性だった…というケースも。
今回挙げたような瞬間に気づければ、恋はもっとスムーズに動き出すはずですよ。
🌼どんなに好みでも交際NG。「付き合ってはいけない男性」の見分け方