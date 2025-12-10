本気で好きだからこそ聞きたい！男性が本命女性に必ず投げかける「質問」
男性と話しているとき、なぜか「そこまで聞く？」というほど深い部分を質問されることありませんか？それはきっと「本命サイン」でしょう。そこで今回は、男性が本命女性に必ず投げかける代表的な「質問」を紹介します。
過去の経験や価値観について
「今までで一番うれしかったことって何？」「どんな人と付き合ってきたの？」など、あなたの人生や価値観に触れる質問は、あなたを深く理解したい証拠。男性は本命相手だからこそ、表面的な会話では満足できないのでしょう。
未来の希望や夢について
「将来どんな生活したい？」「子どもは欲しいと思う？」など、未来についての質問が出てきたら、男性はあなたとの将来を具体的にイメージしている可能性大。遊び相手にはなかなかしない“踏み込んだ質問”です。
日常について
「普段は何時に寝てるの？」「休みの日って何してる？」など、一見他愛のない感じの質問でも、日常について質問してくるのは、本命女性の生活を知っておきたいという気持ちが隠れています。女性のペースや好みを把握して、より心地よい関係を作ろうとしているのです。
男性があなたを深掘りしてくる質問は“本気の愛情”によるもの。質問の奥には「もっと知りたい」「ずっと一緒にいたい」という想いが隠れていることを、ぜひ覚えておいてくださいね。
