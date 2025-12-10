佐田真由美48歳、ミニスカワンピ姿が「スタイル抜群」「レベチです」と絶賛の声
モデル・佐田真由美が、10日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
8月に48歳を迎えた佐田。SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露しており、注目を集めている。
今回は「マンマだって綺麗めでありたい そしてお出かけしたい FENDIのマンマ バゲット クシュっとした形と柔らかいレザーが魅力的 ワンピースもシューズもFENDIのSS26 Pre Collectionから」とつづり、近影を複数枚にわたって投稿。ファンからは「美しすぎる」「レベチです」など絶賛の声が多数寄せられた。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
