宮田愛萌、1st写真集のタイトルは『Lilas（リラ）』に！ セブ島撮影の表紙＆裏表紙が解禁
2026年1月28日に発売される宮田愛萌の1st写真集のタイトルが『Lilas（リラ）』に決定。合わせて、表紙と裏表紙が解禁された。
【写真】裏表紙はセブシティのシンボルの前で撮影！ 楽しそうな宮田愛萌がかわいい
タイトル『Lilas』は、高校生時代にセブに短期留学をした際、宮田が使用していたイングリッシュネームからとられた。Lilas はフランス語でライラックのこと。南国に咲く花のような宮田の美しさも感じさせるタイトルとなった。
表紙はインフィニティプールにて、白い水着で撮影された一枚。早朝の淡い光の中で、こちらを見つめる意志の強いまなざしにドキッとするカット。宮田の輝く白肌にも注目だ。タイトルと著者名の文字は、本人の手書き。
裏表紙はセブシティのシンボルでもあるマゼランクロスで撮影された1枚。シャボン玉が飛ぶ、幻想的な風景の中で、現地にもぴったりな南国風なワンピースを着た、楽しそうな姿が収められている。表紙の大人びた表情とのギャップもお楽しみいただける裏表紙になった。
宮田愛萌1st写真集『Lilas』は、幻冬舎より2026年1月28日発売。定価3200円（税別）。通常版書籍にアクリルキーホルダーと32ページの小冊子がついた豪華版5200円（税別）も同日発売。
【写真】裏表紙はセブシティのシンボルの前で撮影！ 楽しそうな宮田愛萌がかわいい
タイトル『Lilas』は、高校生時代にセブに短期留学をした際、宮田が使用していたイングリッシュネームからとられた。Lilas はフランス語でライラックのこと。南国に咲く花のような宮田の美しさも感じさせるタイトルとなった。
表紙はインフィニティプールにて、白い水着で撮影された一枚。早朝の淡い光の中で、こちらを見つめる意志の強いまなざしにドキッとするカット。宮田の輝く白肌にも注目だ。タイトルと著者名の文字は、本人の手書き。
宮田愛萌1st写真集『Lilas』は、幻冬舎より2026年1月28日発売。定価3200円（税別）。通常版書籍にアクリルキーホルダーと32ページの小冊子がついた豪華版5200円（税別）も同日発売。