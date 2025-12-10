乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集カバー4種が公開 タイトルは『透明な覚悟』に決定「今の私にしっくりきた」
2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集のタイトルが『透明な覚悟』と決まった。併せて、カバー4種（通常版＆限定版3種）が公開となった。
【写真】どの梅澤美波も美しい！ 各店限定のカバー画像が公開
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
カバーは通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版、Sony Music Shop限定版の4種となる。
通常版カバーは、旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影。夕景に照らされ憂いを帯びた表情で、イタリア旅が終わる寂しさと、この撮影への達成感が感じられるエモーショナルな1枚だ。
セブンネットショッピング限定版カバーは、ローカル感あふれるチンクエテッレの街と、カジュアルなデニムコーデがベストマッチ。1st写真集をほうふつとさせる引きの構図で、スタイルの良さも際立つ。
楽天ブックス限定版カバーは、ファッションの街・ミラノにて本人熱望の「メンズライクコーデ」を披露。高身長を生かしたクールでマニッシュなスタイリングは、この写真集の中でも良いスパイスに。
Sony Music Shop限定版カバーは、海の見えるホテルのバルコニーにて、ほぼノーメークの“スーパーナチュラル・梅澤美波”。バカンスで迎えた朝をテーマに透明感あふれる大人の表情を見せている。
タイトル『透明な覚悟』について梅澤は「タイトルの候補を見た瞬間、ピンときて『これだ！』と思いました。“覚悟”という言葉が本当に嬉しくて。乃木坂46で活動してきた中で、私自身いろんな場面で覚悟を持って向き合ってきたつもりなので、それがどこかで伝わっていたのかなと思うと、胸が熱くなります。自分には少し贅沢すぎる言葉かもしれないけれど、それでも今の私にしっくりきたので、このタイトルを選びました」とコメントを寄せている。
乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。
