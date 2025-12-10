ALDIOUS、ラストライブ作品から｢SE〜We Are｣先行配信＆映像公開
ALDIOUSが、無期限活動休止に入る前のラストツアー＜The Dominators Last Standing 2025＞から東京・豊洲PITでの最終公演の模様を映像作品化する。このたび発売に先駆け、｢SE〜We Are｣の配信がスタートした。
ALDIOUSは今年2025年5月17日(土)に公式サイトを通して無期限活動休止をすることを発表し、8月に無期限活動休止前ラストツアーを東名阪で開催。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣でツアーが敢行された。
ラストライブが開催された8月13日(水)、豊洲PITは無期限活動休止を惜しむ1,000名のファンが待ち構える中、背中の開いた黒のドレスに身をまとったRe:NO、赤いコスチュームのYoshi、ピンクのドレスのトキも、グリーンのドレスのサワと紫のドレスのArutoがオープニングSEにのってステージに登場。2017年リリースの｢We Are｣でステージをスタート。冒頭から熱のこもった迫力のあるパフォーマンスを聴くことができる。この時のパフォーマンスについてはリリースタイミングで行われるメンバー参加のイベントでも触れられることだろう。
｢SE〜We Are｣先行配信
2025年12月24日(水)配信スタート
https://ALDIOUS.lnk.to/SEWeAre
＜『ALDIOUS -The Dominators Last Standing 2025-』発売記念イベント＞
トーク＆私物サイン会
12月23日(火)【大阪会場】出演メンバー:サワ
18:00〜 大阪・Joshin日本橋店 7Fイベントホール 大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5
12月25日(木)【名古屋会場】出演メンバー:トキ
18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館 6F
12月26日(金)【東京会場】出演メンバー:Yoshi
19:00〜 タワーレコード新宿店新宿店 9階イベントスペース 新宿区新宿3-37-1 フラッグス 9F
【ALDIOUSインストアイベントページ】
https://columbia.jp/artist-info/aldious/info/91952.html
『ALDIOUS-Dominators Last Standing 2025-』
2025年12月24日(水)発売
【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)
【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)
【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)
収録内容
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don’t Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow
■コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産
コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、豊洲PIT公演の模様を収めたフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！
フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)
※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。
※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【数量限定生産商品のご予約】
コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025
◆ALDIOUS レーベルサイト（日本コロムビア）