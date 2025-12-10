クラブが公式発表

湘南ベルマーレは12月10日、長澤徹氏がトップチームの新監督に就任することを正式発表した。

昨季途中まで大宮アルディージャを指揮していた長澤監督に、来季からのチーム再建が託される。

現在57歳の長澤監督は、現役時代はヤマハ発動機（現ジュビロ磐田）や本田技研でプレー。引退後は1998年に本田技研のコーチとして指導者の道を歩み始め、FC東京では長年にわたりトップチームや下部組織の指導に携わった。

その後、ジュビロ磐田やファジアーノ岡山で監督を歴任。岡山では2015年から4シーズンにわたり指揮を執った。直近では京都サンガF.C.のヘッドコーチを経て、2024年からはRB大宮アルディージャの監督に就任し、9月まで指揮をとった。

湘南は今季J1で苦しい戦いを強いられ、J2降格が決定。来季に向けて新たな体制での再出発を図る。クラブは発表のなかで「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います」との長澤監督のコメントを紹介。結果に徹底してこだわる姿勢と、ファン・サポーターとともに熱量を高めていく意欲を示した。

長澤監督のコメントは以下のとおり。

「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます。ファン・サポーターの皆様、そしてクラブに関わるすべての方々とともに熱量を高め、頂を目指して歩んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）