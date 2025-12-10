本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが、プレデビュー第2弾となる新曲「My Princess」を本日12月10日より配信リリースした。20時からは同曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。

新曲「My Princess」 （通称：マイプリ）はROIROMが贈るウィンターソング。聖なる夜に永遠の愛を誓う歌詞世界とROIROM のキュートな一面が魅力の楽曲となっているが、様々なジャンルをミクスチャーしたニューサウンドに挑戦した音楽的な深みも聴きどころだ。

ミュージックビデオでは、クリスマスを象徴する可愛らしさとユーモアのある世界観に加え、本多大夢と浜川路己それぞれの魅力を存分に引き出す演出が多数盛り込まれており、楽曲の持つ雰囲気を視覚的にも表現している。

「My Princess」のミュージックビデオは本日20時にROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開を迎える。

また、「My Princess」の配信スタートに合わせて「My Princess」のダウンロード・ライブラリ追加キャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタートする。ダウンロード・ライブラリ追加キャンペーンでは応募していただいた方全員、SNSシェアキャンペーンではXやInstagram（ストーリーズ）TikTokでシェアしていただいた方全員にオリジナル画像をプレゼントするキャンペーンとなっている。詳細はオフィシャルサイトにて。