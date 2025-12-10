神谷浩史、11thミニアルバム「Share Music」収録内容公開。リード曲はヒトリエ・シノダ書き下ろし
神谷浩史が自身の誕生日である2026年1月28日に発売する11thミニアルバム『Share Music』の収録内容が解禁。併せてアーティスト写真とジャケットビジュアルも公開された。
本作は、前作「HARETTER」から約1年半ぶりのリリース。この度、Kiramuneレーベル所属の吉野裕行などとのコラボ楽曲の収録が発表された。
吉野裕行とのコラボ曲「無限パラドックス」は“こんな世の中でも、信じられるものを見つけてほしい”という強いメッセージをテーマにした楽曲。吉野裕行のシャウトが作品世界と抜群に噛み合い、曲全体の熱量を一気に引き上げている。
さらに、前を向きたい時、少し勇気をもらいたい時に、そっと寄り添ってくれるようなリード曲「サンライズオレンジ」はロックバンド・ヒトリエのシノダが書き下ろすなど、豪華布陣で作品を彩る。
本作は豪華盤・通常盤の2形態で発売され、豪華盤のBDには「サンライズオレンジ」のMUSIC CLIPや撮影の模様を追ったメイキングなどを収録。
CD発売に先駆けて神谷初のクリスマスソング「きみとこの夜」が12月1日に先行配信され、本作品への期待が高まっている。
11thミニアルバム『Share Music』
発売日：2026年1月28日（水）
「きみとこの夜」先行配信
https://lnk.to/LZC-3306
◆収録楽曲（豪華盤・通常盤共通）
1．ニジイロ・エンパシー
作詞・作曲・編曲：ナノウ
2．無限パラドックス（feat.吉野裕行）
作詞・作曲・編曲：渡辺拓也
3．キマグレ アラブレ
作詞：喜介 作曲：遠藤直弥 編曲：渡辺拓也
4．きみとこの夜
作詞：PA-NON 作曲・編曲：河合英嗣
5．シンクロ（feat.早見沙織）
作詞：喜介 作曲・編曲：ヤナガワタカオ
6．サンライズオレンジ
作詞・作曲：シノダ 編曲：ヒトリエ
【豪華盤】
予約：https://lnk.to/LACA-35173
LACA-35173￥5,500（10%税込) / ￥5,000（税抜）
CD 6曲収録＋BD（1．サンライズオレンジ（MUSIC CLIP） 2．“サンライズオレンジ”MUSIC CLIP Making Movie 3．TRAILER）
封入特典：三方背ケース＋フォトブック＋ランダムフォトカード（全4種のうち1種）＋Aフォトカード1種
【通常盤】
予約：https://lnk.to/LACA-25173
LACA-25173 / 2,420円（10%税込） / 2,200円(税抜）
CD 6曲収録
封入特典：Bフォトカード1種（初回生産分）