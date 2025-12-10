神谷浩史が自身の誕生日である2026年1月28日に発売する11thミニアルバム『Share Music』の収録内容が解禁。併せてアーティスト写真とジャケットビジュアルも公開された。

本作は、前作「HARETTER」から約1年半ぶりのリリース。この度、Kiramuneレーベル所属の吉野裕行などとのコラボ楽曲の収録が発表された。

吉野裕行とのコラボ曲「無限パラドックス」は“こんな世の中でも、信じられるものを見つけてほしい”という強いメッセージをテーマにした楽曲。吉野裕行のシャウトが作品世界と抜群に噛み合い、曲全体の熱量を一気に引き上げている。

さらに、前を向きたい時、少し勇気をもらいたい時に、そっと寄り添ってくれるようなリード曲「サンライズオレンジ」はロックバンド・ヒトリエのシノダが書き下ろすなど、豪華布陣で作品を彩る。

本作は豪華盤・通常盤の2形態で発売され、豪華盤のBDには「サンライズオレンジ」のMUSIC CLIPや撮影の模様を追ったメイキングなどを収録。

CD発売に先駆けて神谷初のクリスマスソング「きみとこの夜」が12月1日に先行配信され、本作品への期待が高まっている。