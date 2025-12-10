◾️＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-＞



2025年10月16日（木）千葉：市川市文化会館 大ホール 17:30 / 18:30(Open / Start) ※終了

2025年10月19日（日）広島：上野学園ホール 17:00 / 18:00

2025年10月21日（火）福岡：福岡市民ホール 大ホール 17:30 / 18:30 ※終了

2025年10月25日（土）埼玉：大宮ソニックシティ 大ホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年10月26日（日）群馬：高崎芸術劇場 大劇場17:00 / 18:00 ※終了

2025年11月3日（月・祝）兵庫：神戸国際会館こくさいホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年11月8日（土）長野：長野市芸術館メインホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年11月22日（土）宮城：トークネットホール仙台（仙台市民会館） 大ホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年11月28日(金) 神奈川：カルッツかわさき 17:30 / 18:30

2025年11月30日（日）愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年12月7日（日）香川：サンポートホール高松 大ホール 17:00 / 18:00 ※終了

2025年12月13日（土）大阪：オリックス劇場(旧：大阪厚生年金会館) 17:00 / 18:00

2025年12月14日（日）大阪：オリックス劇場(旧：大阪厚生年金会館) 16:00 / 17:00

2025年12月18日（木）北海道：札幌市教育文化会館 大ホール 17:30 / 18:30

2025年12月29日（月）東京：日本武道館 17:30 / 18:30

◆チケット

料金：￥11,000（税込）

ツアー特設サイト：https://buck-tick.com/feature/ss_naisho