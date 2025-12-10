Яu-aが、代表作「ネオンサイン」のリミックスEPを本日配信リリー

20歳を迎えたЯu-aがあらためて「ネオンサイン」を振り返り、今の心情を交えて歌詞を書き直した「ネオンサイン (ハタチ Version)」、壮大なストリングスを迎え雰囲気も大きく変わった「ネオンサイン (あこーすてぃっく Version)」を含むリミックス5曲と、オリジナルの「ネオンサイン」全6曲を収録。

また本日20時には、EPからのリードトラックである「ネオンサイン (ハタチ Version)」のMVをYouTubeにてプレミア公開される。オリジナルを描いた16歳の頃のЯu-aと、20歳を迎えた現在のЯu-aの心情が交錯する、Яu-aの新たな一面が見える作品に仕上がっているとのことだ。

◾️デジタルEP『ネオンサイン (Remixes)』 2025年12月10日（水）リリース

▼収録内容

1.ネオンサイン (ハタチ Version)

Arranged by Jokr

2.ネオンサイン (Heisei Version)

Remixed by MATZ

3.ネオンサイン (あこーすてぃっく Version)

Arranged by Carol Kuswanto

4.ネオンサイン (English Version)

Translated by Kris Roche

5.ネオンサイン (Band Version)

Arranged by Alejandro Espinosa

6.ネオンサイン