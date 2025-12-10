ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、かかとを踏んで歩くこともできる、ディズニーデザイン「ベルトスリッポンシューズ」の紹介をします☆

ベルメゾン×リゲッタ／ディズニー「ベルトスリッポンシューズ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：10,800円（税込）

サイズ：S（21.5〜22cm）、M（22.5〜23cm）、L（23.5〜24cm）、LL（24.5〜25cm）

ヒール高さ：約2.5cm、片足の重さ：約260g（Mの場合）

素材：人工皮革、合成底（ポリウレタン）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

歩きやすさで人気のリゲッタに、ディズニーデザインのベルトスリッポンシューズが登場！

ころんとしたフォルムがかわいく、かかとと甲ベルトにキャタクターモチーフの型押しが施されています。

ソフトな履き心地で歩きやすく、甲部分はベルトで調整でき、足にしっかりフィット◎

かかとを踏んだ状態でもラクに歩くことができます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのベルトスリッポンシューズ。

シックな黒が基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、シーン問わず重宝しそう☆

© Disney

ベルト部分には手やパンツ、靴などの「ミッキーマウス」のアイコンモチーフがずらりと並んでいます。

© Disney

かかとには「ミッキーマウス」のシルエットが！

手をあげてご機嫌なポージングです。

チップ＆デール

© Disney

「チップ＆デール」デザインのベルトスリッポンシューズ。

「チップ」と「デール」のイメージカラーでもあるブラウンが基調で、カジュアルな雰囲気☆

© Disney

ベルト部分にはお花の型押しが施されています。

© Disney

かかと部分には「チップ」と「デール」の姿も！

楽しそうな様子がシルエットからも伝わってきます。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのベルトスリッポンシューズ。

くすみがかったグリーンが珍しく、足元のオシャレなアクセントとしても活躍しそう！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ベルト部分にはハチの姿がデザインされ、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

かかと部分には「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の型押しも。

仲良く手をつないでいる姿にほっこりと癒されます◎

© Disney

それぞれ甲部分はベルトで調節ができるようになっています。

足裏にフィットする凹凸インソールが履き心地と歩行をサポート！

© Disney

かかとを包みこむことで、接着面積を増やし、衝撃を分散してくれます。

ローリングカットになっているので、つま先に少しの力を加えるだけでスイスイと足が前に進みます。

「安定したかかとの着地」から「つま先の蹴り出し」まで速やかな体重移動ができ、理想的な歩き方に！

© Disney

かかとを踏んでもOKなので、2通りの履き方が楽しめます。

オシャレなだけでなく、機能性もうれしい。

かかとを踏んで歩くこともできる、ディズニーデザイン「ベルトスリッポンシューズ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

