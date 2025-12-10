ミッキー・チップ＆デール・プーさんの型押し入り！ベルメゾン×リゲッタ／ディズニー「ベルトスリッポンシューズ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、かかとを踏んで歩くこともできる、ディズニーデザイン「ベルトスリッポンシューズ」の紹介をします☆
ベルメゾン×リゲッタ／ディズニー「ベルトスリッポンシューズ」
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：10,800円（税込）
サイズ：S（21.5〜22cm）、M（22.5〜23cm）、L（23.5〜24cm）、LL（24.5〜25cm）
ヒール高さ：約2.5cm、片足の重さ：約260g（Mの場合）
素材：人工皮革、合成底（ポリウレタン）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
歩きやすさで人気のリゲッタに、ディズニーデザインのベルトスリッポンシューズが登場！
ころんとしたフォルムがかわいく、かかとと甲ベルトにキャタクターモチーフの型押しが施されています。
ソフトな履き心地で歩きやすく、甲部分はベルトで調整でき、足にしっかりフィット◎
かかとを踏んだ状態でもラクに歩くことができます。
デザインは全部で3種類がラインナップ。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインのベルトスリッポンシューズ。
シックな黒が基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、シーン問わず重宝しそう☆
© Disney
ベルト部分には手やパンツ、靴などの「ミッキーマウス」のアイコンモチーフがずらりと並んでいます。
© Disney
かかとには「ミッキーマウス」のシルエットが！
手をあげてご機嫌なポージングです。
チップ＆デール
© Disney
「チップ＆デール」デザインのベルトスリッポンシューズ。
「チップ」と「デール」のイメージカラーでもあるブラウンが基調で、カジュアルな雰囲気☆
© Disney
ベルト部分にはお花の型押しが施されています。
© Disney
かかと部分には「チップ」と「デール」の姿も！
楽しそうな様子がシルエットからも伝わってきます。
くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインのベルトスリッポンシューズ。
くすみがかったグリーンが珍しく、足元のオシャレなアクセントとしても活躍しそう！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
ベルト部分にはハチの姿がデザインされ、
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
かかと部分には「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の型押しも。
仲良く手をつないでいる姿にほっこりと癒されます◎
© Disney
それぞれ甲部分はベルトで調節ができるようになっています。
足裏にフィットする凹凸インソールが履き心地と歩行をサポート！
© Disney
かかとを包みこむことで、接着面積を増やし、衝撃を分散してくれます。
ローリングカットになっているので、つま先に少しの力を加えるだけでスイスイと足が前に進みます。
「安定したかかとの着地」から「つま先の蹴り出し」まで速やかな体重移動ができ、理想的な歩き方に！
© Disney
かかとを踏んでもOKなので、2通りの履き方が楽しめます。
オシャレなだけでなく、機能性もうれしい。
かかとを踏んで歩くこともできる、ディズニーデザイン「ベルトスリッポンシューズ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミッキー・チップ＆デール・プーさんの型押し入り！ベルメゾン×リゲッタ／ディズニー「ベルトスリッポンシューズ」 appeared first on Dtimes.