加賀FEIが、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」への出展を発表。

世界最小級の無線モジュールやハードウェアに依存しないUI/UX製品など、KAGA FEIグループで取り扱う最新ソリューションが実際のデモを交えて紹介されます。

加賀FEI「CES 2026」

開催期間：2026年1月6日(火)〜9日(金)

開催場所：Las Vegas Convention Center (ブース #10763)

加賀FEIグループが取り扱う先端技術やソリューションを一堂に介して展示する本イベント。

世界最小レベルの超小型Bluetooth(R) Low Energyモジュール「CONTINECT」をはじめ、無線LANモジュールを使用したワイヤレスソリューションなど、計30種類以上のラインナップが実物展示されます。

搭載製品の事例紹介もあり、顧客の要望に合わせた提案が行われます。

UI/UX Design Tool 「CANDERA CGI Studio」

車載分野で高い評価を得ているUI/UXデザインツール「CGI Studio」を紹介。

四輪・二輪向けのコックピットデモやAI警備ロボットのデモを通じ、直感的な操作性とハードウェアに依存しないスケーラブルなソリューションの特徴を確認できます。

GNSSソリューション 「etherWhere」

KAGA FEIグループのパートナーであるetherWhere Corporationが出展し、低消費電力のGNSS(衛星測位)技術を活用したソリューションを展示。

業界最小クラスのジッター性能を備えた新製品「EW6181」や、AccuWhere(TM)クラウドと組み合わせたリアルタイム資産追跡システムなど、バッテリー寿命の延長と高精度な測位を両立する技術に注目です。

無線通信からUIデザイン、位置情報技術まで、幅広い分野のソリューションを体験できる加賀FEIのブース。

最新のテクノロジーが描く未来の可能性に期待が高まります。

加賀FEI「CES 2026」出展の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界最小級の無線モジュールも！加賀FEI「CES 2026」出展 appeared first on Dtimes.