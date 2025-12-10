テーマは「ミルクのある風景」！関東生乳販連「動画コンテスト」
関東生乳販売農業協同組合連合会が、第2回となる動画投稿コンテスト「牛乳って、いいな。動画コンテスト」を開催。
2025年12月10日(水)から2026年2月1日(日)にかけて作品を募集しています。
関東生乳販売農業協同組合連合会「第2回 牛乳って、いいな。動画コンテスト」
募集期間：2025年12月10日(水)〜2026年2月1日(日)
結果発表：2026年3月下旬予定
応募資格：日本在住かつ日本語でのコミュニケーションが可能な方(プロ・アマ不問)
公式サイト：https://gyunyu-iina-movie.com/
第1回の反響を受け、第2回目の開催となった本コンテスト。
「ミルクのある風景」をテーマに、牛乳の魅力が伝わるショートムービーを募集しています。
日常の中にある牛乳の存在や、美味しいレシピ、牧場での思い出など、見た人が「牛乳って、いいな。」と思える映像作品を求めています。
募集テーマ「ミルクのある風景」
そのまま飲むだけでなく、料理やお菓子作りなど暮らしに欠かせない牛乳。
給食の時間や朝食のひとコマ、お気に入りの飲み方、牛乳を通じた子供の成長など、自由な発想での表現が可能です。
動画の長さは30秒〜3分程度で、実写の牛乳(種類別「牛乳」)を使用した映像または画像の挿入が必須条件となります。
賞と賞金
受賞作品には賞金と副賞(MILK JAPANグッズ)が贈られます。
・最優秀賞(1点)：賞金10万円＋副賞
・優秀賞(2点)：賞金5万円＋副賞
・審査員特別賞(1点)：賞金2万円＋副賞
・佳作(5点)：賞金1万円＋副賞
特別審査員には、飲んだ牛乳は700種類以上という“牛乳マニア”であり、グラフィックデザイナーのミルクマイスター(R)高砂氏を迎えます。
応募方法と規定
応募方法は「Instagram」と「データ送付」の2通り。
Instagramの場合は公式アカウント(@gyunyu.iina.prmovie)をフォローし、指定ハッシュタグ「#牛乳っていいな」とメンションを付けてリール動画を投稿します。
データ送付の場合は公式サイトの応募フォームより手続きを行います。
なお、映像規定として、企業が特定できる製品(牛乳パックやパッケージ等)の使用は不可となっています。
イラストやAI生成画像のみの構成も対象外となるため、規定の確認が必要です。
酪農家と乳牛が届けてくれる牛乳の魅力を再発見し、映像として発信する機会。
日常の風景を切り取った素敵な作品に注目です。
