回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボキャンペーンが12月10日、スタートします。初音ミクをはじめ、「Leo／need」「25時、ナイトコードで。」などに登場するキャラクターの描き下ろしデザインを使用したコラボ限定マルチポーチやユニットチャームセットなどが付属するメニューが販売されます。

【写真】MORE MORE JUMP！ Vivid BAD SQUAD ワンダーランズ×ショウタイムのキャラクターたちも！

同コラボでは、「コラボ限定ピック」全6種類のうち1種類がランダムでもらえる「ジャンボとろサーモン」（280円〜、以下、税込み）、別デザインの「コラボ限定ピック」全7種類のうち1種類がランダムで付く「グリルチキンチーズマヨ炙（あぶ）り」（280円〜）、「コラボ限定ステッカー」全6種類のうち1種類がランダムで付属する「濃厚半熟ショコラ」（460円〜）が登場。コラボ限定ステッカーには、会計が5％オフになるクーポンも付いています。

さらに、「コラボ限定カード」全7種類のうち1種類がランダムでもらえる「ねぎまぐろ手巻」（400円〜）、「コラボ限定マルチポーチ」全6種類のうち1種類がランダムで付くソフトドリンクセット（1400円〜）、お持ち帰り限定で、「コラボ限定ユニットチャームセット」全5種類のうち1種類がランダムで付いてくる「コラボ限定セット6貫」（1700円〜）も発売。

また、コラボ限定カードに同封される2次元コードにアクセスして、シリアルコードを入力すると抽選で200人にコラボ限定ピックコンプセットが当たるキャンペーンも行われます。

同ゲームは、セガ（東京都品川区）とColorful Palette（同渋谷区）が協業したスマホ向けリズム＆アドベンチャーゲームです。

※価格は店舗によって異なります。

