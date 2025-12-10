Yokoコラボのベルト当たる！東京洋装雑貨工業協同組合「ベルトの日キャンペーン」

東京洋装雑貨工業協同組合が、12月10日の「ベルトの日」に合わせて、Instagramでのプレゼントキャンペーンを開催。

2025年12月10日(水)から12月20日(土)までの期間、人気ファッションインフルエンサーYokoさんとのコラボアイテムが抽選で当たります。

東京洋装雑貨工業協同組合「ベルトの日キャンペーン」

応募期間：2025年12月10日(水)〜2025年12月20日(土)

賞品：

A) メッシュベルト＋犬用の首輪 20名様

B) メッシュベルトのみ 30名様

C) 犬用の首輪のみ 30名様

応募方法：Instagram公式アカウントをフォローし、対象投稿に希望賞品(A〜C)をコメント

昨年に引き続き、人気ファッションインフルエンサーYokoさんとのコラボレーションが実現した本キャンペーン。

「日本の伝統的な革製品の魅力を、より多くの方に知っていただきたい」という想いのもと、日本の高い技術で作られた革製品をプレゼントします。

Yokoさんと共に創り上げられた特別なベルトと、今回は新たに犬用の首輪もラインナップされています。

Yokoさんプロデュース「メッシュベルト」

「日々の装いを少し素敵に」をコンセプトに制作された婦人用メッシュベルト。

メッシュ構造のため、ウエスト位置を気にせずどこでも留められる柔軟な調整機能が特徴です。

季節によって服の厚みが変わっても対応しやすく、普段のコーディネートのワンポイントとして活躍します。

お揃いで楽しめる「犬用の首輪」

ベルトのコンセプトに合わせ、愛犬とのお出かけや散歩をおしゃれに演出する首輪も制作されました。

素材には牛革とゴムを使用しており、小型犬から10kg程度までのサイズに対応しています。

職人の技術とデザインの融合

東京洋装雑貨工業協同組合に所属する職人が、一つひとつ丁寧に仕上げる革製品。

Yokoさんのファッションセンスと伝統技術が融合し、長く愛用できる汎用性の高いアイテムとなっています。

着用イメージ

プチプラも上手に取り入れた大人カジュアルなコーデで支持されるYokoさんならではのデザイン。

日々のスタイルに取り入れやすい洗練された仕上がりです。

日本のモノづくりの素晴らしさを再発見できる特別なキャンペーン。

Instagramでの簡単なステップで応募可能です。

東京洋装雑貨工業協同組合「ベルトの日キャンペーン」の紹介でした。

