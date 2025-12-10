日本服装ベルト工業連合会が、12月10日の「ベルトの日」を記念したInstagramキャンペーンを実施。

2025年12月10日(水)から12月20日(土)までの期間、抽選で100名に紳士ベルトが当たる企画が開催されています。

日本服装ベルト工業連合会「ベルトの日」プレゼントキャンペーン

応募期間：2025年12月10日(水)〜2025年12月20日(土)

当選人数：100名様

賞品：紳士ベルト（※賞品は選べません）

応募方法：Instagram公式アカウントのフォロー＆いいね

12月10日の「ベルトの日」に合わせて企画された本キャンペーン。

Instagramで手軽に参加でき、上質な紳士ベルトが手に入るチャンスです。

伝統製法で作られたベルトの魅力や、応募の詳細について紹介します。

上質な本革と職人技

プレゼントされるベルトは、上質な本革を使用し、熟練の職人が丁寧に仕上げた一品。

革本来の柔らかさや質感、美しい色味が特徴で、使い込むほどに馴染んでいきます。

伝統を受け継ぐ技術と現代のファッション性を両立させており、特別な日はもちろん、カジュアルなコーディネートにも合わせやすいデザインです。

製作の背景

日本服装ベルト工業連合会は、トレンド研究やマーケット調査を通じて現代の消費者ニーズに対応。

「時代にマッチした、より良い商品を届けていくこと」を使命とし、業界の活性化に取り組んでいます。

今回の賞品も、そうした背景から生まれた確かな品質のベルトです。

応募方法

応募手順は以下の2ステップです。

1. Instagram公式アカウント「@japan_belt」をフォロー

2. 「@japan_belt」のプレゼントキャンペーン投稿に「いいね！」をする

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方へのギフトとしても喜ばれる上質なベルト。

12月20日までの期間限定キャンペーンに注目です。

日本服装ベルト工業連合会「ベルトの日」プレゼントキャンペーンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抽選で100名に紳士ベルトをプレゼント！日本服装ベルト工業連合会「ベルトの日キャンペーン」 appeared first on Dtimes.