小川菜摘、自宅を彩る“ピンクのクリスマスツリー”を公開「可愛くておしゃれ」「ホテルのロビーみたい」
ダウンタウン・浜田雅功（62）の妻でタレントの小川菜摘（62）が9日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾り付けた“ピンクのクリスマスツリー”を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「ホテルのロビーみたい」小川菜摘が公開した自宅の“ピンククリスマスツリー”
小川は「クリスマスツリー飾り付けしました 去年はDisneyのツリーにしたんだけど、今年はフランフランで何年か前に買ったピンクのツリーにしました 可愛い！ワンズ達も飾り付けを見てました！笑笑」とコメント。華やかなピンクカラーのツリーの前には、サンタやトナカイのぬいぐるみも並べられ、クリスマスムード満点の空間を披露した。
また、続く写真ではガラス越しに愛犬のトコちゃんとチョアくんがツリーを見つめる様子も公開。広々とした自宅内部をのぞかせ、温かみのあるインテリアとともに、家庭的で穏やかな雰囲気が伝わってくる。
コメント欄には「ピンクのクリスマスツリーと飾り付け素敵〜」「緑じゃなくピンクも素敵ですね」「ホテルのロビーみたい さすが」「可愛くておしゃれですね」「菜摘さんのセンスの良さ 素敵」など、絶賛の声が相次いでいた。
【写真】「ホテルのロビーみたい」小川菜摘が公開した自宅の“ピンククリスマスツリー”
小川は「クリスマスツリー飾り付けしました 去年はDisneyのツリーにしたんだけど、今年はフランフランで何年か前に買ったピンクのツリーにしました 可愛い！ワンズ達も飾り付けを見てました！笑笑」とコメント。華やかなピンクカラーのツリーの前には、サンタやトナカイのぬいぐるみも並べられ、クリスマスムード満点の空間を披露した。
コメント欄には「ピンクのクリスマスツリーと飾り付け素敵〜」「緑じゃなくピンクも素敵ですね」「ホテルのロビーみたい さすが」「可愛くておしゃれですね」「菜摘さんのセンスの良さ 素敵」など、絶賛の声が相次いでいた。