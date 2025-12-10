木村カエラ （C）ORICON NewS inc.

　歌手の木村カエラ（41）が10日、自身のインスタグラムを更新。ファンへのプレゼントとして手編みで作った「キノコリップクリームケース」を公開した。

【写真】「買いたいくらい」木村カエラがファンへ手編みした“キノコリップクリームケース”

　「ファンクラブで毎年、年末KAELAジャンボとなる抽選プレゼント企画をやるのですが、みんなから年末のプレゼント企画に編み物お願いします！とリクエスト多数来てたので、お守りになる何かがいいなとおもって」と、きのこをイメージして作られた手編みのリップクリームケースを披露。ツリーに吊るされた色とりどりの作品は、「印鑑入れにもなるね」と紹介している。

　投稿には「当たるといいね 残り少ない2025年も楽しく過ごせますように」とファンを気遣うメッセージも添えた。

　ファンへの温かい気持ちがにじむ木村の投稿に対し、コメント欄には「きゃーーー かわいすぎーー 編み物天才」「やばい 欲しいですぅ 買いたいくらい」「当たるといいな」「ファンのこと想ってくれるカエラちゃんにますます沼です」などの声が相次いで寄せられている。