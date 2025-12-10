µÈÅÄÌÀÀ¤¥¢¥Ê¡Ö¤ª²¼¤¬¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡¡»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤¬ÄïÉ×ÉØ¤Ø¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µTBS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×(²ÐÍË¸å11¡¦59)¤Ë½Ð±é¡£¤ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È°é»ù·Ù»¡¡É¡£Â¾¿Í¤«¤é°é»ù¤Ë¤¤¤²á¤®¤¿»ØÅ¦¤äÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª²¼¤¬¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö¡È¤³¤ìÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¡É¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»æÂÞ¤È¤«¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ì¼¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡È¤ª²¼¤¬¤ê¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤À¤±¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤è¤ð¤³¡×ßÀ¸ýÍ¥¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢ÄïÉ×ÉØ¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿½¹ð¡£µÈÅÄ¥¢¥Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÄïÉ×ÉØ¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤È¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡ÊÁÆÂç¤´¤ß¤Î¡Ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£