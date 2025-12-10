お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が“権力”への野望を明かした。10日、東京・渋谷モディで行われる米歌手サブリナ・カーペンターの最新アルバム「マンズ・ベスト・フレンド」日本盤リリース記念展示「The Man’s Best Friend Exhibition」オープニングイベントに出席。クリスマスプレゼントで欲しいものを聞かれ「圧倒的権力です」と即答。メンバーのすがちゃん最高No．1（34）も「サンタさんもお前の家は無視です」と突っ込んで笑わせた。

当日の予定については「特別な日なので、何か食べにいきたいなとは思うんですけど、旦那をとるか先輩芸人をとるか悩んでます」と明かし、またもすがちゃんから「フジモンさん（藤本敏史）と週5で行ってるもんな」と突っ込まれていた。

来年の抱負について語る場面もあり、最近の自身について「真人間すぎたなと。いろんなお仕事をして、あんまりはじけてないぞ、良さが出てないかもと思いました。大人の目を気にしてしまっていたので、来年は敬語を使わず、最悪テレビの前で脱ぎます！」と宣言して沸かせていた。

イベントにはトレードマークの銀と青の髪色ではなく、金髪姿の“サブリナ”仕様で登場した。「今日はノブリナと呼んで頂いてもいいでしょうか」とあいさつし、本家サブリナの魅力について「洋楽って歌詞があんまりわからなくて苦手だったんですけど、サブリナちゃんはミュージックビデオもすごいかわいくて、ひとつの映画を見ているみたいな。楽曲、歌詞、映像でも、いろんな角度から楽しむことができると思います」と語っていた。

ヒコロヒー、メンバーの金子きょんちぃも登壇した。