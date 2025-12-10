お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）を欠席した。放送中に自身のX（旧ツイッター）を更新し、寂しさをにじませた。

山里は8日から体調不良により番組を欠席しており、この日は水曜コメンテーターの児嶋が代打MCを務めた。

番組の終盤、MCのフリーアナ武田真一が「山ちゃんが放送中にXに投稿してるみたいです」と紹介。スタジオのモニターに「放送中です。すごく盛り上がってる…」と山里の投稿内容が大写しになると、児嶋は「『てんてんてん』はおかしいだろ！盛り上がってていいねでいいじゃん！」とツッコんだ。

武田が「ちょっと寂しげなね」と行間を読むと、児嶋は「見てくれてるんですね。うれしい」と笑顔。一方で「だいぶ慣れてきたんで。来週もいけそうだな」とジョークを飛ばした。

山里の復帰についても「もう帰ってきますんでね！」とまもなくと予告し、「待ってますからね。山ちゃんね」と呼びかけた。

山里は放送終了後にも追加でポスト。「… 児島さんありがとうございました」と児嶋への感謝をつづった。