犬が『クレーム』を言ってるときにみせる行動５選

犬が飼い主に不満を訴えているとき、何気ない仕草にその気持ちが表れていることがあります。ここでは、犬が『クレーム』を言ってるときにみせる行動を紹介するので、愛犬の気持ちを汲み取ってあげましょう。

1.吠えたり鳴いたりする

犬がクレームを言っているときは、犬本来のコミュニケーション手段である『鳴く』『吠える』といった行動をとることが多いです。

寂しい、かまってほしいというときは「クーン」「クンクン」「ワォン、ワォン」と高めの鳴き声や吠え声を出します。一方、嫌なことをされて「やめて！」と訴えているときは、低い声で「グルルルル」と唸ったり、「ワフッ、ワフッ」と威嚇するような声を出します。

2.「ふん」と短く鼻息を鳴らす

退屈している時や、飼い主がなかなかかまってくれない時など、犬は「ふんっ」「ふうっ」と短いため息のような鼻息を鳴らします。

これは犬が不満を漏らしているときに見せる仕草なので、退屈そうに短く鼻息を鳴らしているときは「退屈なんだな」「不機嫌だな」「満たされていないんだ」と気づいてあげましょう。

3.過剰に毛づくろいをする

犬が不満を感じているときは、落ち着きのない行動をとることが多いです。中でも、過剰なまでに前足を舐めてみたり、自分の毛を噛んでみたりと毛づくろいする様子を見せるときは、強い不満からストレスを感じている可能性があります。

「あ～、もうイライラするなぁ」「なんで気持ちをわかってくれないんだ！」というクレームを飼い主に訴えているサインでもあるので、早めに気持ちを汲み取り、愛犬が何を訴えているのか適切な対応をしてあげましょう。

4.落ち着きのない行動をとる

犬が不満を感じ、そのイライラを飼い主の前に表しているときは、以下のような行動を見せることもあります。

ウロウロと歩き回る 激しく床を掘る仕草をみせる 家具を噛むなどの破壊行為

ただウロウロと歩き回っているように見えても、実は「やることないなぁ」「退屈だなぁ」というクレームサインであることも。また、激しく床やソファを掘るような行動は「いらいらする！」という気持ちを発散させている可能性が考えられます。

5.「ヴゥ～」と唸ってみせる

警戒するような出来事もないのに、突然「ヴゥ～」と唸り声を出すことはありませんか。これは、思わず不満が漏れてしまったときに見られる仕草・行動です。

「かまってほしいのに」「退屈だな」「早く散歩に連れて行ってよ」など、飼い主に訴えたいことがあるのになかなか気づいてもらえないときに見られることが多くあります。

愛犬の気持ちを汲み取るコツ

愛犬の気持ちを汲み取るためには、犬がみせるボディランゲージと、毎日の愛犬の行動パターンや表情を観察することが大事です。

まずは犬に共通してみられる基本的なボディランゲージを学びましょう。楽しいとき、嬉しいとき、かまってほしいとき、不満を訴えている時など、飼い主が汲み取ってあげたい気持ちを表す犬の行動や仕草を把握しておくことで、愛犬が何を訴えているのか行動から察せるようになります。

次に、愛犬の行動パターンを知ることも重要です。ボディランゲージは全犬に共通した行動ですが、犬によって発するボディランゲージは異なります。普段、愛犬が「こんなときはこんな行動をとる」という行動パターンを観察から理解し、日々の気持ちの汲み取りに生かしていきましょう。

まとめ

犬がクレームを言っているときは、今回紹介したようなボディランゲージをみせます。ただし、犬によっては控えめにアピールしていることもあるので、愛犬の性格を考慮した上で、日々の行動パターンを観察して気持ちを汲み取ってあげてくださいね。