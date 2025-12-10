きょうは穏やかに晴れて、日差しのもとでは過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は日差しが多く過ごしやすい天気に あすは岐阜中心に夕方から雨や雪予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/10 昼）

正午前の名古屋市は雲は出ていますが、朝から広く日差しが届いていて、気温は12.6℃と、きのうよりも風は穏やかです。

きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。降水確率は10％以下で、天気の崩れはなさそうです。日差しが多く、洗濯物は外干しでよく乾くでしょう。



最高気温は名古屋で13℃、高山で7℃、尾鷲では17℃の予想です。風は穏やかで、各地できのうよりも過ごしやすい陽気になるでしょう。昼と夜の寒暖差にはご注意ください。

【週間予報】

あす木曜日は夕方から岐阜県を中心に雨や雪が降るでしょう。あさって金曜日は北寄りの風が強まり、晴れても風の冷たさで冷え込む予想です。その後、日曜日は午前中を中心に広く雨が降るでしょう。この先は天気や気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。