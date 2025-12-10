SOXAIは、日本発の睡眠管理用スマートリングの新モデル「SOXAI RING 2」（ソクサイリングツー）を発売した。価格は3万9980円。公式ECのほか、一部の家電量販店などで順次取り扱いを開始する。Amazon.co.jpでは2026年1月以降に発売する。

「SOXAI RING 2」は、睡眠データや体調、運動などのバイタルデータを取得・分析できる指輪型のウェアラブルデバイス。特許取得済みの光学技術を活用した独自の光電容積脈波（PPG）センサー「Deep Sensing」を新たに搭載した。従来モデルと比較して、計測精度が大幅に改善され心拍数や体温、血中酸素レベルなどをより正確に取得できるようになったほか、睡眠時無呼吸の兆候もこれまで以上の精度で把握できるという。

本体サイズは幅6.7mm、厚み2.7mmとスマートリングとしては世界最細クラスを実現しており、装着時の違和感を軽減した。バッテリー性能も向上し、60分から120分の充電で最大14日間の連続使用が可能となった。前モデルと比較して約1.5倍の駆動時間を実現した。

シャープからの技術支援を受けて自社量産体制を構築し、品質の向上と安定化を図っている。カラーバリエーションはシルバー、マットシルバー、マットブラック、ピンクゴールド、ゴールドの5色展開。

このほか、新モデルの発売に合わせてブランドロゴを刷新した。SOXAIの渡邉達彦社長は「健康の第一歩は善き睡眠から始まるという事実と、SOXAIが提供する本質的な価値をメッセージに込めた」とコメントしている。

新ロゴ