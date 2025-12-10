NTTドコモは、「Pixel 9a」の割引額を改定した。NTTドコモのオンラインショップから申し込むと、Google「Pixel 9a」（128GBモデル）が「いつでもカエドキプログラム」により1円×23回の支払いで利用できる。

1円×23回の対象となるのは、他社から乗り換え（MNP）でオンラインショップから手続きをする場合。23カ月目に端末を返却する必要がある。

1円×23回の仕組み

12月5日、Pixel 9a 128GBのオンラインショップ価格が8万8000円（7月1日時点）→9万5513円に、乗り換え時の「いつでもカエドキプログラム」残価額（支払い24回目分）が5万1480円に変更されていた。

さらに、本日10日に乗り換え時の割引額が4万4000円となった。

23カ月目に端末返却で24回目の支払い（5万1480円）が不要となる「いつでもカエドキプログラム」適用により、9万5513円－4万4000円（割引）－5万1480円（24回目・支払い不要）で端末の総負担額33円で利用できる。初回のみ11円の支払いで、分割支払金が1円×23回となる。