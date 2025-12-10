全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・白金高輪のスパゲッティの店『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』です。

ソースと麺の旨みをかみしめる茹で加減がこだわり

店主の指宿孝幸さんは、『ハシヤ』の最後の弟子と言われた恵比寿の『アンクルトム』で10年間修業。

「パスタの種類やそば釜を使った茹で方、レシピはほぼ同じですが、コシがあるほうが好きなので麺の茹で時間を少し短くしたんです」。

確かに、硬いと感じる直前の絶妙な茹で具合！

タラコとウニ1600円

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』タラコとウニ 1600円 たらこ、バターのほか、練りウニがたっぷり入ってお酒が合う

「タラコとウニ」をいただくと、まずウニの深くまろやかな風味にうっとり。そしてほどよい噛み応えがあることで、ウニの旨みやたらこのプチプチとした食感にじっくりと浸れるのだ。

また、白金という食通が集まる土地柄に合わせて、カラスミや生ウニなど使用する食材をより良いものに。

独立前にフレンチやドイツ料理などでも働き、肉や野菜使いの腕も上げたという。伝統に指宿孝幸さんのアイデアを加えた旬素材のオリジナルのスパゲッティもぜひ。

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』店主 指宿孝幸さん・由希恵さん

店主：指宿孝幸さん・由希恵さん「開放的な空間でゆったり過ごして」

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

白金高輪『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

［店名］『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

［住所］東京都港区白金5-5-10・1階

［電話］03-5860-2595

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］月・火（月が祝の場合は、火・水休み）

［交通］地下鉄南北線白金高輪駅4番出口から徒歩9分

