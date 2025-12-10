4日、新潟市東区寺山で酒に酔った状態で車を運転し、対向車と衝突する事故を起こした男が危険運転致傷の疑いで逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市東区寺山の40代の無職の男です。警察によりますと、男は4日午後5時半ごろ、酒によった状態で車を運転し、車線をはみ出し対向車と衝突する事故を起こしました。対向車を運転していた20代の男性は左肩を負傷。「相手が逆走でぶつかってきた」と警察に通報しました。



警察は、男を危険運転致傷の疑いで逮捕しました。男は「お酒を飲んで、交通事故を起こしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。