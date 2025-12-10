北朝鮮による拉致問題の解決に向け、県警が情報提供を呼びかける懸垂幕を掲げました。



10日から『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』が始まりました。県警ではその取り組みの一環として2006年から毎年本部に懸垂幕を掲げ、県民に拉致容疑などの情報提供を呼びかけています。県警によりますと、北朝鮮による拉致事件の情報提供は、年数件に留まっているということです。



■県警外事課 早川健太郎課長補佐

「一生懸命 捜査・調査に全力を尽くしてまいります。些細な情報でも結構ですので、情報提供をお願いしたい。」



『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』は16日までですが、県警は期間を問わず情報提供(県警本部：025-285-0110)を受け付けています。