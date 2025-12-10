『呪術廻戦』の実写化で「乙骨憂太」を演じてほしい俳優ランキング！ 「北村匠海」より人気の1位は？
コミックスの累計発行部数が1億部を突破する『呪術廻戦』は、テレビアニメや劇場版作品も大人気となっています。現在は、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が大ヒット公開中で、大きな注目を集めている作品です。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施。今回は、「乙骨憂太」に関するランキングを紹介します。
乙骨は、呪術高専東京校の2年生で、大ヒットしたアニメ映画『劇場版 呪術廻戦 0』で主人公を担当した人気キャラクターです。
それでは、「『呪術廻戦』を実写化するなら、乙骨憂太を演じてほしい俳優」ランキングの結果をみていきましょう。
2位に選ばれたのは北村匠海さんでした。2008年に映画『DIVE!!』で本格的に俳優デビューした北村さんは、ダンスロックバンド・DISH//のボーカル兼ギターとしても活躍しています。数多くの作品に参加している人気俳優で、現在はドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）へ出演中です。
これまで、漫画の実写化への出演が多く、映画『東京リベンジャーズ』シリーズの花垣武道や、『幽☆遊☆白書』（Netflix）の浦飯幽助などを担当。乙骨もしっかりと演じてくれそうな俳優です。
回答者からは、「乙骨の繊細で内向的な一面と、戦闘時に見せる鋭い眼差しや狂気的な迫力のギャップを見事に演じられる俳優だと思います」（40代女性／滋賀県）、「いろいろな過去のトラウマとか哀愁を完璧にこなしそう」（30代女性／沖縄県）、「乙骨の“闇と純粋さ”を繊細に演じられると思うので」（50代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは神木隆之介さんでした。2歳で芸能界デビューした神木さんは、子役としてドラマや映画に出演。2005年公開の主演映画『妖怪大戦争』で高い評価を得て、現在まで活躍する人気俳優です。
また、『千と千尋の神隠し』『サマーウォーズ』『君の名は。』など、多くの作品で声優としても活躍。さらに、『るろうに剣心』『バクマン。』『3月のライオン』などの映画作品で漫画の実写化も務めています。演技力が高く、設定が複雑な乙骨もうまく表現してくれそうです。
回答者からは、「少し病んでしまった感じ、根は強い感じとかあいそうです」（50代女性／広島県）、「見た目もそれっぽいし、弱々しいキャラから強キャラへの変化を上手く演じられそう」（40代男性／大阪府）、「繊細さと狂気のゆらぎまで表現できる数少ない俳優で、乙骨憂太の弱さ・やさしさ・底にある膨大な力を丁寧に演じられると思います」（50代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
