「躊躇なく開示請求とかします」シルクロード＆ゆん夫妻、子どもへの盗撮に怒り。「警察案件だろ」
YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは12月8日、個人YouTubeチャンネル「ロードシルク」の投稿を更新。『こどもの盗撮はやめてくれ』と題した動画を公開し、共感の声が寄せられています。
【画像】『こどもの盗撮はやめてくれ』
「悪質すぎる」動画には、シルクロードさんと妻でYouTuberのゆんさんが登場。自分たちだけでなく子どもたちも盗撮をされていることを明かし、強い口調で非難しました。2人は子育てサロンやテーマパーク、イベント会場などで実際に被害にあったことを告白。中にはSNS上に無許可でアップロードされていることもあったそうです。シルクロードさんは、悪質なケースに対して「躊躇なく、開示請求とかします」と警告しています。
視聴者からは「盗撮なんて警察案件だろ」「人の子供盗撮して何がおもろい？」「悪質すぎる」「自分がされたら嫌なことはやめようぜ」「シルクの怒りが伝わってくる」「問答無用で開示請求」などの声が寄せられました。
フィッシャーズ公式でも盗撮行為を非難シルクロードさんは11月24日、「Fischer's-フィッシャーズ-」の公式YouTubeチャンネルにて公開した動画『本気で怒ってます』でも盗撮行為について非難。視聴者からも「迷惑行為するのは本当のファンじゃない」「そもそも人のプライベート撮るなって話よね」といった声が寄せられていました。シルクロードさんの家族が、1日でも安心して過ごせるようになってほしいですね。(文:堀井 ユウ)
