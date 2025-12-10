「一生忘れられない時間に」清水退団の乾貴士が惜別の感謝　「大好きな岡ちゃんのゲットゴールを俺にも使ってくれた事…」

自身のSNSに清水への感謝を書き込んだ乾貴士(C)Getty Images

J1リーグ清水の元日本代表MF乾貴士が、12月10日までに自身のインスタグラムを更新。今季で契約満了が発表された37歳のベテランは「全ての人に感謝しかないです！！ほんまにこのチームで戦えて幸せでした！！」などと書き込んだ。

【写真】17枚の写真に込めた感謝…清水退団の乾貴士の投稿をチェック

2022年夏に加入。同年6月に規律違反をきっかけに、C大阪を退団して、無所属となっていた乾に救いの手を差し伸べたのが清水だった。「俺みたいな選手を受け入れてくれた、チーム、スタッフ、選手、そしてファン、サポーターの皆さんありがとうございました！！」。その乾は17枚の写真を投稿し、中には親交が深く、静岡県出身の阪神守護神・岩崎優との2ショットも収められている。

12月6日の最終第38節・岡山戦の試合後セレモニーでは、涙で感謝を口にしていたベテラン。「スピーチで言い忘れましたが、俺の大好きな岡ちゃんのゲットゴールを俺にも使ってくれた事むっちゃ嬉しかったです！！」と記し、クラブOBの岡崎慎司氏のチャントを、自らに対して歌い上げてくれたサポーターに思いを向けた。