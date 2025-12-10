「痩せすぎ」スリムクラブ真栄田、相方・内間政成の最新ショットに「ちょっとこれは心配」「バリ細！」の声
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは12月7日、自身のInstagramを更新。相方の内間政成さんの脚を披露しました。
【写真】“鶴ぐらい足細い”相方・内間の脚
ファンからは、「細っ！！」「こんなに細かったとはー」「足タレですか？」「もはや鶴」「痩せすぎwww」「羨ましいです」「ん！？ちょっとこれは心配。。。」「バリ細！！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「こんなに細かったとはー」真栄田さんは「鶴ぐらい足細い」とつづり、1枚の写真を投稿。テントの中で着替えをしている内間さんがズボンを脱いだ瞬間です。膝を少し曲げた様子は、まるで“鶴の足”のようで心配になるほど細いです。
内間さんでたびたび大喜利披露自身のInstagramで内間さんを楽しく“いじる”ショットなどをたびたび公開している真栄田さん。6日の投稿では「ちっちゃい頃、お菓子禁止だったそうです」とつづり、内間さんがお菓子の袋を開ける様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
