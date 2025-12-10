お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは12月7日、自身のInstagramを更新。相方の内間政成さんの細い脚を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：真栄田賢さん公式Instagramより）

【写真】“鶴ぐらい足細い”相方・内間の脚

「こんなに細かったとはー」

真栄田さんは「鶴ぐらい足細い」とつづり、1枚の写真を投稿。テントの中で着替えをしている内間さんがズボンを脱いだ瞬間です。膝を少し曲げた様子は、まるで“鶴の足”のようで心配になるほど細いです。

ファンからは、「細っ！！」「こんなに細かったとはー」「足タレですか？」「もはや鶴」「痩せすぎwww」「羨ましいです」「ん！？ちょっとこれは心配。。。」「バリ細！！」など、さまざまな声が上がりました。

内間さんでたびたび大喜利披露

自身のInstagramで内間さんを楽しく“いじる”ショットなどをたびたび公開している真栄田さん。6日の投稿では「ちっちゃい頃、お菓子禁止だったそうです」とつづり、内間さんがお菓子の袋を開ける様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)