「もう試合をする意味がない」メッツ編成本部長に“批判集中”　「邪悪な帝国」がディアスをかっさらっていったと米報道

ドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道があった。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約106億9500万円）だという。

これを受け、米メディア『EssentiallySports』は「ドジャースが水面下でディアスをメッツから引き抜き、ニューヨークではデビッド・スターンズ編成本部長に批判集中」と題した記事を掲載した。

ニューヨークのファンの間では、ドジャースにディアスを奪われたことで、メッツのスターンズ編成本部長に対する批判が集中しているといい、「ピート・アロンソとエドウィン・ディアスをチームに引き戻すというニュースを見ることを期待していた。彼らにとって両選手の存在は不可欠であり、あの不甲斐ないシーズンを送った後では、その必要性はなおさら高まっていた。しかし、今となってはもう手遅れだ。ディアスは去ってしまったのだ」と綴っている。

同メディアは「メッツが彼と契約をまとめようとする切迫感が見られなかった。正直に言って、これはメッツにとって大きな損失であり、LAにとっては大きなプラスとなる」と伝え、ドジャースは「マウンドに上がるたびに球場全体のエネルギーを一変させるほどの男をかっさらっていったのだ」と指摘した。