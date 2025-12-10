サンワサプライは、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA−STN85W」と、6インチ〜12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA−STN92W」を発売した。どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使える。また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構によって、好みの視点にセッティングできる。

モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー「PDA−STN85W」は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、クランプ式のスタンド。多関節アームによってモバイルモニターの位置を自由に調節でき、使いやすい位置にセットできる。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができる。ボルトは上から調整できるタイプなので、デスク下に潜り込む必要がない。3関節アームで好みの位置に調節できる。ホルダー部はボールジョイント構造で360度回転できるので、上下左右の角度調節に対応し、縦向きでも横向きでも使用可能。ホルダーは幅185〜270mm、厚さ16mm以下の機器に対応している。17.3インチまでのモバイルモニター、タブレットなどを挟むことができる。設置機器やデスクに当たる部分には、キズ防止ゴムパッドが付いている。





タブレット用クランプアームホルダー「PDA−STN92W」は、デスクの端に固定して、タブレットを操作しやすい位置に固定できるアームホルダー。タブレットをサブモニターとして使う際や、手に持たずに使用したい時に活躍する。クランプ設置なので、スタンドタイプのように幅をとらず、デスクを広く使うことができる。天板厚10〜37mmのデスクに使用できる。デスクの上から締め付けを調整できる固定ノブ付きなので、デスク下に潜り込む必要がないとのこと。工具不要なので、どなたでも簡単に取り付けできる。挟み込むだけのバネ式ホルダーで、6〜12.9インチの様々なサイズのタブレットを挟んで使用できる。2関節アームで好みの位置に調節できる。ホルダーのアーム接続部は360度回転できるボールジョイント構造のため、ホルダーから機器を外すことなく、画面の縦横設置を変更することができる。使用時の接触によるキズから、タブレットやデスクを守る。厚さ17mmまでのケースであれば、付けたままでもホルダーに挟むことができる。

［小売価格］

モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー「PDA−STN85W」：9350円

タブレット用クランプアームホルダー「PDA−STN92W」：7370円

（すべて税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp