ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月11日から、アレンジ自在の「ViViフリル＆リボン付4WAYスキッパーブラウス」を全国のはるやま店舗にて発売する。

同商品は、入学式を迎えるフレッシャーズの皆様をより華やかに彩りながら、その後の多様なシーンに対応できる機能性も兼ね備えた。





同ブラウスの最大の特長は、取り外し可能なフリルとリボンによって、着用シーンや気分に合わせて4通りの着こなしが楽しめる点。リボンは予め結び目が固定されているため、取り付けが簡単で身だしなみを整える手間を省くことが可能になる。





また、リボンやフリルを外せば就活やインターンなど、フォーマルなシーンにも対応可能。特殊糸によって透けにくく、UVカット効果を備えており、機能性も充実している。

さらに、清潔感あふれるホワイト、優しい印象のピンク、爽やかなサックスの3色展開で、好みやコーディネートに合わせて選べるのも魅力だという。

［小売価格］4990円（税別）

［発売日］12月11日（木）

はるやま商事＝https://haruyama.jp