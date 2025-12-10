プロ野球の現役ドラフトが9日行われ、西武の平沼翔太選手がオリックスに移籍することが決まりました。

2015年ドラフト4位で日本ハムに入団すると、2021年のシーズン途中で西武に移籍。今季は60試合に出場し、打率.218をマーク。28歳プロ10年目で新天地に移籍します。

平沼選手は球団を通じ「5年前、ファイターズからライオンズへの移籍が決まったときは、正直なところ落ち込みました。でも、今回オリックスへの移籍が決まったとき、寂しさはもちろんありますが『オリックスでプレーできることが楽しみだ』と思える自分がいました。それは、初めての移籍で戸惑っていた自分を、あたたかく迎え入れてくれたライオンズの選手のみんなや、ライオンズファンの皆さんのおかげで、かけがえのない5年間を過ごすことができたからです。ライオンズには感謝の気持ちでいっぱいです。ライオンズファンの皆さん、また球場で会いましょう！」とコメントしています。

西武はオリックスから茶野篤政選手を獲得。22年育成ドラフト4位で入団すると、初年度に支配下を獲得。91試合に出場し、ホームランも放っています。