明治は、5月13日から2度にわたりエリア限定で発売してきた商品「生のときしっとりミルク」が予想を上回る好調な売れ行きを記録したことを受け、パッケージを新たに来年1月13日から全国で発売する。

「生のときしっとりミルク」は、同社独自の特許製法「生ねり製法」で生み出されたしっとりとやわらかで濃密な味わいを楽しめる新領域の菓子で、「新しすぎてチョコレートとは呼べない」というキャッチコピーとともに、従来のチョコレートにはない独特の「やわらかな」食感と「濃厚な」味わいが話題となった。5月に関東甲信越限定（関東甲信越限定：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県）で発売した際には想定の倍以上の65万個の販売（同社の出荷数）を記録し、6月初週には生産在庫の完全出荷に至った。また、10月に販売エリア（販売エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、新潟県、静岡県、長野県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、愛知県、三重県、和歌山県、滋賀県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県）を中部、関西まで拡大して再販売した際にも、11月初週で140万個の販売（同社の出荷数）を記録し、生産在庫の完全出荷に至り、未発売の地域の消費者からも販売を待ち望む声が寄せられていた。今回、この状況を受け、販売エリアを全国に拡大し発売する。

また、全国発売に際し、より多くの消費者に届けたいという想いから、「生のとき」の文字を金色にして中央に配置することで、消費者の目にとまりやすいデザインに変更した。日常のなかで、いつでもどこでも生食感を味わえる幸せな「時間（とき）」を表現した華やかなパッケージに仕上げている。

「生ねり製法」を活用した同商品を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月13日（火）

