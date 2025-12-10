ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日、最終回を迎えた。勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）の新たな関係が描かれたが、ネットでは、勝男の後輩・南川（杏花）のその後を気にする声が上がった。

「じゃあ、あんたが−」最終回では、ヨリを戻した勝男と鮎美が、それぞれの仕事で一歩を踏み出す。

ハラスメントで出勤停止を食らっていた勝男は処分が解け、会社に復帰。おにぎりハラスメントで勝男を訴えていた柳沢（濱尾ノリタカ）に、もう一度ユーザーアンケートを採るのに力を貸して欲しいと頼む。

すると後日、柳沢はアンケートは「もうできている」といい「同期の南川に言われたんです。あんなに必死な南川、初めて見ました。協力してくれって頼まれたんで仕方なく」と南川が頭を下げて頼んできたことを明かす。

驚いた勝男はすぐに南川のもとへいきお礼。南川は「海老原さんの頑張りって、人によっちゃウザいで片付けられちゃうのが悔しくて。いつも海老原さんに励まされていたんです。だからそういう海老原さんがすごくいいと思っていて…」という。

勝男は「俺も…南川のことすごくいいと思っている」といい、南川の表情が一変。すると勝男は「俺決めた。一生俺の部下で働く権利をあげるわ」と言い出し、南川は「はぁ？部下になったつもりはありません。ただの後輩です」と憎まれ口をたたく。

このやり取りに、実は南川は勝男のことが好きになっていたのでは？という声も。ラストでは、勝男と鮎美は発展的に交際を解消したことから、ネットでは「南川ちゃんとくっついてくれ〜」「個人的には南川ルート希望」「勝男これから幸せになって欲しい。南川ちゃんとも無きにしも非ずだよね」「南川が１番可愛かったドラマ。勝男とくっつくエンドも見てみたい」「南川さんとでいいよ！お願いくっついて！」などの声が相次いでいた。