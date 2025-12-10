サントリーは、“果物がおいしいチューハイ”「−196（イチキューロク）」シリーズから、「−196〈ルビーグレープフルーツ〉」を来年2月3日から期間限定で発売する。

“果物がおいしいチューハイ”「−196」シリーズは、今の時代の新スタンダードチューハイを目指し、約2年間にわたる調査で得られたRTDへの消費者のニーズを基に開発を進めた商品。今年7月の新発売以来、果物のみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにも好評を得て、10月までの累計販売数量は、年間販売計画を上回る6000万本（350ml換算）を達成した。

今回は、〈ルビーグレープフルーツ〉を限定発売し、同シリーズのファン拡大とRTD市場のさらなる活性化を目指す。

中味は、同社独自の“−196℃製法”によるルビーグレープフルーツ浸漬酒を使用し、同社ならではのブレンド技術によって、“ルビーグレープフルーツを食べた瞬間”を連想させる甘酸っぱくみずみずしい味わいを楽しめる。

パッケージは、ルビーグレープフルーツの鮮やかな赤色の果肉をイメージした背景に、果実のイラストと「−196」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指した。

［小売価格］

350ml：159円

500ml：216円

（すべて税別）

［発売日］2026年2月3日（火）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/rtd/196/