海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、仙台市内で入団会見を行った。背番号は「２７」に決まった。

今の気持ちを「緊張しています」と話し、「すごく光栄なことですし、似合うと思って来たので、あとは皆さんがどう評価していただけるかだと思います」とはにかんだ。

宣言残留も認められている中、楽天入りを決めた理由については「１番最初に声をかけてもらった。石井ＧＭと話しをする中で、熱い言葉をかけてもらった。僕自身のチャレンジしたい気持ちと重なったので決めました」と説明した。

生まれは秋田県。東北に縁があることを明かし、「この地で頑張りたい。今までやってきたことを還元できればいい。まだまだ勉強したいので、きっかけになれば」とこれまで培ってきたベテラン捕手として、チームを支えていく覚悟だ。

背番号は２７に決まり、「捕手であれば誰もがつけたい番号。同級生の岡島が引退した。彼の魂を受け継ぐのは失礼かもしれないけど、魂込めてやりたい」と話した。

来季の目標には優勝を掲げ、「１試合でも多く勝ちたい。自分の全てを出したい」と意気込んだ。また「全員（球を）受けたいです。僕も学びたい」と貪欲に新天地で挑戦し、バッテリーとして切磋琢磨（せっさたくま）していく。