ボイジャー1号が星間空間に突入する様子を描いたイメージ図/NASA/JPL-Caltech

（CNN）米航空宇宙局（NASA）の深宇宙探査機「ボイジャー1号」がまもなく歴史的節目に達する見通しだ。ボイジャー1号は2026年11月、「1光日」の距離に到達する。

1977年に打ち上げられたボイジャー1号は現在、地球から約254億キロ離れた星間空間を航行しており、人類が送り出した探査機として最も遠い場所に位置している。

NASAジェット推進研究所（JPL）でボイジャー計画のプロジェクトマネジャーを務めるスージー・ドッド氏によると、「光日」とは、光速で送られた信号や指令が地球から探査機に届くのに24時間かかる距離を指す。光日は260億キロに相当する。

つまり、1光日の距離にボイジャー1号が到達した後は、ボイジャーのチームが探査機に指令を送った場合、その応答が届くまでさらに1日かかることになる。

ドッド氏は「月曜の午前8時に『おはよう、ボイジャー1号』と送れば、水曜の午前8時ごろに返事が届くことになる」と説明する。

ボイジャー1号と双子のきょうだいにあたる「ボイジャー2号」だけが、冥王星の軌道をはるかに超えて広がる太陽圏の外側で活動する探査機だ。数十年にわたる航行で複数の観測装置の停止を余儀なくされてきたが、残された機器を用いて未知の領域の観測を続け、将来のミッションに役立つデータを送り続けている。

チームは数々の困難に直面しながらも、「高齢者たち」が2027年の打ち上げ50周年を迎えられるよう必要な措置を講じている。

宇宙の距離をこえて連絡を取る

ボイジャー1号は木星と土星の探査を終えた後、1980年11月に土星をフライバイ（接近通過）して以降、同じ軌道と速度（時速約6万1000キロ）で地球から遠ざかり続けている。

地球と探査機の位置関係、速度、軌道を把握することで、信号が届くまでにかかる時間を計算できる。

例えば、ボイジャー1号は土星を通過後、惑星の軌道面から「上方」へ外れていった。一方、ボイジャー2号は89年に海王星を通過した後、惑星の軌道面から「下方」へ外れていった。両機とも最後のフライバイ以来、進路変更を一切行っておらず、数十年にわたる途切れない航行を続けている。

ボイジャー2号が1光日の距離に到達するのは2035年11月と予測されているものの、最も楽観的な予測でも同機がその時点で稼働している可能性は低い。しかし、二つの探査機はたびたび予想を覆してきた。

最古の現役宇宙機として、ボイジャーは稼働し続けるだけで日々新たな記録を樹立している。

だが、その過程は容易ではない。

探査機から送られるデータはわずか毎秒160ビット。いわばダイヤルアップ接続のインターネット並みの低速だとドッド氏は説明する。

「地球からの距離が極めて遠いため、信号の到達には非常に長い時間がかかり、その強度も減衰する。信号を受信するには複数のアンテナアレイが必要になる」（トッド氏）

データ速度が低いため探査機の状態を把握できる情報は限られ、問題が生じても迅速に対応することが難しい。

それでも、ボイジャー1号と2号には高度な自律機能が備わっており、地球から数十億キロも離れた場所で異常が発生しても自力で対処できるよう設計されており、地上からの指示を待つことができる。

ボイジャーが今も生き続ける理由

運用チームは長年、探査機の寿命を延ばすため難しい判断を重ねてきた。電力節約のために機能や機器を停止し、探査機が稼働するのに十分な温度を保てるよう調整している。

通信を続けるにはアンテナが常に地球を向いていなければならない。推進剤の配管が凍結してアンテナの向きが変わってしまうと「探査機への信号が届かなくなり、ミッションは失敗に終わる」とドッド氏は語る。

また探査機がただ飛行し続けるだけではなく、科学的な観測が継続できることも重要だ。

打ち上げ50周年の27年までには、さらに多くの装置やシステムを停止する必要が生じる可能性がある。チームはボイジャー2号では「宇宙線サブシステム」を、両探査機では磁力計と「プラズマ波サブシステム」をできる限り稼働させたいとしている。これらの機器により、両探査機は星間空間における気象衛星のような機能を果たし、航行中の環境を感知できるようになるとドッド氏は説明した。

ドッド氏は、少なくともどちらか1機は今後2〜5年は航行を続けられるとみているが、前例のないミッションを維持する作業は年々難しくなっているという。

それでもボイジャーは素晴らしいチームに支えられている。特定のサブシステムについて助言を行う80代のNASA退職者や、探査機打ち上げ時には両親さえ生まれていなかったほど若いチームメンバーなどが含まれている。

「ボイジャーにおけるこのような世代を超えた努力は、本当にやりがいを感じる」とドッド氏。「私はこれらの宇宙船が大好きだ。地球にいる我々にとって、これらはアンバサダーだ」