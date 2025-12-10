カープ選手がお勧めする飲食店にデイリースポーツ鯉番が訪れてリポートする『赤ヘル戦士思い出グル巡り』。最終回は島内颯太觔投手（２９）が通う「焼肉本家 くれや」（広島市南区）へ向かった。

広島市南区にある「焼肉本家 くれや」は、カープカラーの真っ赤な外装が目を引く一軒だ。シーズン中は外食を控える島内がオフの“ご褒美”として妻と足を運んでいる同店。「何を食べてもおいしいですよ」と笑顔で紹介してくれた。

店長の呉村龍一さん（４９）は大阪府出身。「くれや」は今年で１５周年を迎えた。看板メニューは「究極のタン塩」（２０９０円）だ。タンの根元部分「タン元」だけをぜいたくに使用した一品。多くの客をひきつける人気メニューは、呉村さんの「少しでも安くおいしいタンを食べてほしい」という思いから、赤字覚悟の値段設定。レモン汁がかかったネギを巻いて食べる“くれやスタイル”はタンのうまみをさっぱりと引き立てる食べ方として親しまれ、リピーターも数多くいる。

他にも広島名物の「コオネ塩」（１１８０円）、数量限定の「ハツ刺し」（９７９円）、「桜ユッケ」（９７９円）などここでしか味わえないメニューがそろう中、島内がお気に入りの一品は「チゲラーメン」（９３５円）だ。「辛いものが苦手なんですけど、くれやのチゲラーメンだけは大好物です」と絶賛する。実際に食してみると、くせになる辛さが特徴でシメにはもってこいの一杯になっている。

呉村さんは、島内の人柄について「見ているだけで本当にいい方だと伝わってくる」と笑みを浮かべる。来季からは選手会長の重責を担う右腕に対し、「島内さんらしく、頑張ってほしいです」とエールを送った。オフに入ってもトレーニングをはじめ、トークショー、テレビ出演など“フル回転”が続く島内。愛する「くれや」で英気を養い、新たな戦いへの準備を進めていく。