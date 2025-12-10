「成瀬ほど売れる作品は書けない、と悲観する気持ちも今はある」成瀬シリーズがついに完結！ 京大進学後のスーパー主人公のキャンパスライフは？《宮島未奈インタビュー》
2024年本屋大賞を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』（新潮社）、続く『成瀬は信じた道をいく』（同）で2年連続本屋大賞ノミネートとなった、「成瀬あかり」シリーズ。滋賀を舞台にした女子学生・成瀬と、成瀬をとりまく人々の物語は、日本中の読者を虜にした。そして12月1日に発売された待望の第三弾『成瀬は都を駆け抜ける』（同）はついに「シリーズ完結巻」になるという。
■京大合格＝手放しで喜ばしいこととは限らない、成瀬の言葉
――『成瀬は天下を取りにいく』からはじまる第三弾にして、完結編。中学生だった成瀬が晴れて京大生になるところからスタートします。
宮島未奈さん（以下、宮島）：第一話の「やすらぎハムエッグ」は、雑誌に掲載された当初、もっと暗いテイストのお話だったんですよ。語り手の坪井さくらは、好きな人と同じ大学に行くために必死で京都大学をめざし合格するんだけど、肝心の彼……早田くんは、さくらに言わずに進路変更して東京大学へ進学してしまった。それを、もうちょっと早田くんが確信的にしたような描写にしていて。
――書籍に収録されたものは、どちらかわからない、という感じでしたよね。たまたま言わなかっただけかもしれないし、さくらをかわすために嘘をついたのかもしれない……。どちらにせよ、切ない話ではありますが。
宮島：それ以外にも、さくらの家庭環境をもうちょっと悲惨に描いていて、暗さに重心がかかってしまっていたのが、ちょっと違うな、と。そういう重さのある小説を書きたくないわけではないけど、少なくとも成瀬をめぐるこのシリーズの世界観には合わない。もう少し、カラッとさせよう。そして、さくら自身の背景よりも、成瀬と出会ってどんなふうに彼女が変わっていくかを描こう、と直したものが収録されています。ただ、重たくなってしまったことには理由があって。京大に入学したからといって、誰もが手放しで喜んでいるわけでもないだろうってことを書きたかったんですよね。
――たしかに、京大合格というカードを手に入れたなら、失恋くらいどうってことないじゃんとか思ってしまうかもしれない。
宮島：そうなんですよ。私も京大を出ているので、それで十分じゃないか、みたいに言われることは多いんですよね。さらに結婚して、子どももいるから、人生勝ち組のように思われることも多かった。でも、私はずっと何か欠けたものがあるのを感じていたし、小説家になって、それが埋まったように見えても、やっぱり思い悩むことはいろいろとある。世間的に100％めでたいとされていることだって、どう受け止めるかは人によって違うはずだし、どこまでいっても人の悩みは尽きないもの。という、私の実感もおりまぜて、さくらの境遇を書いてみたかったんです。
――さくらに出会った成瀬が、「京大生から見ても（自分は）珍しいのか」とさみしげな表情を浮かべるシーンがありました。それもまた、京大合格＝手放しで喜ばしいこととは限らない、という象徴ですよね。あそこも、ぐっときました。
宮島：ああ、よかったです。これまであまり見せていない成瀬の一面でもあるので、書かないほうがいいんじゃないかという意見もあったのですが、成瀬だってこれくらいのことは感じるだろうと、残したんです。
――書いてもらえて、よかったです。それが、のちのちお母さん視点で描かれる「そういう子なので」というエピソードにも繋がってくる。
宮島：そうなんですよ。あまりに自由な成瀬をまのあたりにして、さくらが「親は何も言わないのか」って聞いたとき「そういうものだと思われているらしい」と答えるんですけど、それもまた「そういう子なので」に繋がっていった。意識して構成したわけじゃないけど、物語のピースが思いもよらぬかたちで繋がっていき、連作短編集でありながらも一つの長編のような読み心地がある、という構成は、3作目だからこそできたことだと思います。自分で言うのもなんだけど、うまくなったな、と（笑）。
――キャラクターがみんな、それぞれに育った、ということでもあるかもしれませんね。成瀬も、ずいぶんと人間らしく育ったなあ、と読みながらしみじみしました。マイペースなところは変わらないけど、でもやっぱり、人との出会いを重ねて彼女は少しずつ、心を育てているんだな、と。
宮島：そうですね。作中で、それなりに長い時間が経過している、ということも大きいと思います。「ありがとう西武大津店」のときにテレビの取材を受けておけばよかった、と成瀬がふりかえるシーンがあるんですけど、そのときの成瀬はまるで興味がなかったんですよね。そのあとおばあちゃんが亡くなって、西武もなくなって、その時は二度と戻らないんだってことがリアルにたちのぼってきて初めて、ふと後悔する瞬間が訪れる。それは、どんなに悔いのないよう、その時を生きていたとしても避けられない、ごく自然な心の動きだよなあ、と思いました。
■森見登美彦さんのオマージュで、“宮島流”黒髪の乙女の考察も
――島崎と離れて生活するさみしさを、じわじわ実感しているんだろうなと、うかがえるシーンがあるのも好きでした。そのかわり、彼女はこれまで以上にアクの強い人たちに出会っていくわけですが。その筆頭が、森見登美彦さんを敬愛する達磨研究会の面々。
宮島：彼らが登場する「実家が北白川」は、完全に森見登美彦さんの『夜は短し歩けよ乙女』のオマージュで、ご本人にも事前にお伝えしています。黒髪の乙女とはいったい何なのか、という私なりの考察も入っているんですけど、ガチのファンの方々に怒られないか、今でも不安です。雑誌掲載時は、わりと好意的な反応が多かったとはいえ、解釈が違うと感じる方も当然、いらっしゃるでしょうし。
――でも、京大を語るうえで今や、森見登美彦さんの存在は無視できない。そのことを真正面から描いた小説はこれまでになかったので、新鮮でおもしろかったです。
宮島：京大をあまりに特別視したり、エモさのただよう舞台として描いたりすることは、きっと森見さんご自身も本意ではないんだろうな、と思いつつ、京都だからこそ描けるもの、というものがあるのは確かなので、その塩梅を探るためにもあのエピソードを書くのは必要だったかな、と思います。最初は、文体ももっと森見さんに寄せていたんですけど、なんとか自分なりの要素を足して、薄めて、あのかたちになりました。自分ひとりで書けた小説ではないと今でも思っていますし、森見さんには感謝しかありません。
――そうして京大のなかで交友を深めていくかと思いきや、「ぼきののか」で登場するのは、簿記を勉強するののかという名前のYouTuber。彼女に突撃されて、一緒に炎上対応までする流れも、めちゃくちゃおもしろかったです。
宮島：大学時代、私が簿記を勉強していたこともあって、成瀬もやってみたらどうかなと思ったんですよね。ののかは、最初は普通のOLだったんですけど、盛り上がりに欠けるなあとYouTuberにしたのは正解でした。普通の学生とはまた違う度胸を持ちあわせている彼女は、成瀬に対して「なんだこいつは」と思いながらも、特別視しないんですよね。出演させたら自分より注目を浴びることに腹がたつし、かといって、同じ土俵にあがってこないことにもイラっとする。つまり、対等だと思っているんです。
――たしかに、初対面から一歩も引かずに成瀬に相対する人って、珍しいですね。
宮島：そうなんですよ。だから、私も書いていて楽しかったです。成瀬の大学生活で相棒になるのはさくらなのかなあと最初は思っていたけど、意外と最後まで、ののかも重要な役割を背負ってくれましたし。あと、SNSの炎上に立ち会ったとき、成瀬がどんなふうに行動するのかも描いてみたかった。
――今って、一度炎上したらなかなか再起できないし、謝れば謝るほど炎上してしまうところがありますよね。そんななかで、成瀬と一緒に「やりなおせる」ってことが描かれているのが沁みました。
宮島：ののかにはののかの言い分があって、視聴者に嘘をついている。でもきっと成瀬は何があろうと「嘘はよくない」って言うだろうなと思ったんですよ。そして、どうしたって反論できない正しさをぶつけられたら、きっとののかも、反省するしかないだろうなと。そして成瀬は、反省する人をそれ以上追い詰めたりしないし、じゃあ次はどうすればいいのかをきっと考えてくれる。世界には、失態を責め立てる人ばかりではなく、見守って応援しようとしてくれる人もきっといるはずだってことが、描けたのはよかったかなと思います。
――西浦くんの再登場も、よかったです。
宮島：人気あるんですよね、西浦くん。だったら出したほうがいいだろうな、って（笑）。まあ、彼はずっと成瀬のことが好きだろうから、追いかけさせてみよう。と、書いてみたら、成瀬が本当に京都のあちこちを駆け回って、いろんな人といろんなことをしている姿が浮かびあがってきた。個人的には、成瀬が麻雀している姿を書けたのが嬉しかったです。絶対にやるだろうな、と思ったから。それ以外にも、成瀬がどこへ行って何をするのがおもしろいだろう、と考えるのが楽しかったですね。タイトルは「親愛なるあなたへ」ですけど、この作品が『成瀬は都を駆け抜ける』の表題作だなあと思います。
■最後は滋賀に戻るんかい、ってオチをつけた最終話
――そして最後には滋賀に戻ってくるわけですが……。「琵琶湖の水、止めるぞ」っていうミーム化しているものをおもしろがりつつも、ちょっとけん制するような雰囲気が、宮島さんらしいなと思いました。何かを過剰に美化したり貶めたりしたくない、という矜持が感じられるというか。
宮島：そうなんですよ。坪井が言っていたように「そう言いたくなるくらい怒りが沸点を超える」ってことだと思うから、否定したくはないんだけれど、明治時代に琵琶湖から京都に水を引こうなんて一大工事を発案したことも、実際にやり遂げたことも、ものすごく尊いことだと思うので、安易に言いたくない気持ちもあって……。成瀬ならきっと「琵琶湖はみんなのものだ」って言うだろうなと思いながら最終話の「琵琶湖の水は絶えずして」を書きました。京大の話に見せかけといて、けっきょく滋賀に戻るんかい、っていうオチつきで（笑）。
――その琵琶湖疎水のイメージが、滋賀と京都でそれぞれ出会った人たちを成瀬が繋いでいく姿に重なって、すごくよかったです。
宮島：ありがとうございます。かれんも登場させることができましたし、最終巻のしめくくりにはふさわしかったんじゃないかなと思います。語り手も、島崎ですしね。まだまだ書こうと思えばいくらでも書けると思うけど、いったん、三部作で締めるのが美しいんじゃないかなと思ったし、この先のことはみなさんに想像して楽しんでもらえればいいかなあ、と。
――その潔さも、成瀬に通じるなと思います。もう本当に、「そういう子なので」のお母さんと、島崎と成瀬のラストに私はいちばん泣いたので、とにかくみなさんに読んでほしいのですが……この先は、どんな作品を書くご予定なのでしょうか。
宮島：成瀬と真逆のドロドロした恋愛を書きたいんですけど、成瀬をきっかけにたくさんの子どもたちも私を知ってくれたので、あんまりよくないのかなあと考えたりしています。あと、この先どんなに頑張っても、成瀬ほど売れる作品は書けないだろうという悲観した気持ちも、今はあって。
――そんな……！ と思いますが、どういう状況にあっても人は思い悩み生きていくのだ、という最初のお話にも繋がりますね。
宮島：そうなんですよね。『婚活マエストロ』（文藝春秋）も『それいけ！ 平安部』（小学館）も、多くの方にお読みいただいているけど、成瀬の陰に隠れてしまっているのが、さみしい。ただ最近、私はきっと「誰かと誰かが出会って、思いもよらぬ道に転がっていく」ことを描くのが好きなのだなあ、というか、そもそも小説というのは、そうした出会いを描くものなのではないか、と考えるようになっていて。誰のことも傷つけない、心がはずむような出会いの物語を書いていけたらいいな、とは思います。
取材・文＝立花もも 撮影＝島本絵梨佳