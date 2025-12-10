「Are You Sure?!」シーズン2 (C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

今年の6月で7人全員が兵役を終え、2026年春にはフルメンバーでのカムバックを予定しているBTS。待望の復活に早くも期待の声が上がる中、いち早く除隊していたJINやJ-HOPEは今年ワールドツアーを行うなど、個人としての活動も展開中だ。

そんなメンバーの中でも"グクミン"として親しまれるJIMIN(ジミン)＆JUNG KOOK(ジョングク)のコンビもバラエティ「Are You Sure?!」で元気な姿を見せ、ファンを喜ばせている。

JIMINとJUNG KOOKが素顔満載の旅行を繰り広げる「Are You Sure?!」シーズン2 (C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

12月3日からシーズン2がスタートした「Are You Sure?!」は、仲良しコンビの2人が、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な旅の様子にカメラを向けたリアルバラエティ。2人が兵役の真っ只中だった2024年8月から配信されたシーズン1は、兵役前の2023年に撮影され、ニューヨークのセントラルパークでJUNG KOOK が行なった「グッドモーニング・アメリカ・サマーコンサート」でのパフォーマンス直後からスタートした。

「Are You Sure?!」シーズン1 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

「Are You Sure?!」シーズン1 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

ニューヨークをはじめ、韓国の済州島、さらには日本の札幌を訪問し、カヌーやスノーボードなど様々なアクティビティを堪能。カメラの存在を忘れたかのようなグクミンのオフモードでのやり取りに加え、Vがゲスト登場しBTSの"マンネライン"が揃うなど、首を長くして除隊を待ち望むARMY(ファンネーム)たちを喜ばせた。

「Are You Sure?!」シーズン1 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

「Are You Sure?!」シーズン1 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

そして新たに配信が開始されたシーズン2では、6月11日の2人の除隊日から4日後、裸で爆睡するJIMINの部屋にJUNG KOOKが押しかけるというドッキリ的なオープニングから幕開け。そのままパッキングをして、行き先も知らされないまま連れ去られるというスターとは思えない扱いから旅はスタートするが、「除隊後は心が広くなる」と語るJIMINの言葉通り、すんなりと状況を受け入れていく。

白熱の国旗当てクイズによって行き先がスイスと明らかになった出発前夜には、兵役中のエピソードで笑い合ったり、テンション上がってJ-HOPEに電話をかけたりと大盛り上がり。JIMINが率先してふざけ、それに付き合うJUNG KOOKという関係性が随所で顔を出す。

「Are You Sure?!」シーズン2 (C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

スイスではJUNG KOOKはバイクに跨り、JIMINは車を走らせ、さらには名物の山岳鉄道に乗るなど、山々が連なる風光明媚な大自然を満喫。パラグライダーをはじめとしたアクティビティ、さらにワインに舌鼓をうちながらの食事など、終始リラックスした様子が微笑ましい。

また、バラエティということでMVのワンシーンを見ての曲名当てや韓国式すごろく「ユンノリ」、卓球など様々なゲームにも挑戦。お小遣いや睡眠時間をかけた番組スタッフとのバトルとあって真剣な2人は、互いに弱点を補完し合いながら戦いに挑むなど、ここでも相性の良さを発揮する。

「Are You Sure?!」シーズン2 (C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

時にはJUNG KOOKが宿で料理を作ったり、JIMINが手慣れた様子で食器を洗ったりというスターの日常的な一面も新鮮な「Are You Sure?!」。

スイスに加えて、ベトナムのダナンにも足を運び、遊んで、食べて、飲んで、笑っての自由気ままな旅を繰り広げる"グクミン"。貴重なオフの姿を楽しみながら、来年のBTSのカムバックを待ちたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

Are You Sure?! シーズン2

2025年12月3日(水)よりディズニープラスにて独占配信中

出演：JIMIN、JUNG KOOK

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ