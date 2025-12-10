大谷翔平とディアスがインスタグラムで相互フォロー

最強守護神が交わした“やり取り”にファンが注目している。複数の米メディアは9日（日本時間10日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意に達したと報道。球団の正式発表はまだだが、大谷翔平投手が起こしたアクションが話題となっている。

ファンが発見したやり取りとは、大谷とディアスの相互フォロー。米メディアで獲得報道が飛び交った直後、両者がフォローし合ったと見られる。お互いに1人増えたフォロワー数に、ファンが続々と反応。「もうお互いフォローしてるのね」「見てみたら…ホント早いね」「SHO GM」「お互いにリスペクトが溢れてそう」とSNSにコメントを寄せていた。

メジャー最強守護神の呼び声も高いディアスは、ドジャースの課題とも言えるリリーフ陣を立て直すうえで“うってつけの存在”。今季は62試合に登板して6勝3敗23セーブ、防御率1.63をマーク。「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると3年6900万ドル（約107億円）の契約で、リリーフ投手としては年平均で史上最高額になることが見込まれている。

大谷とディアスは同じ1994年生まれ。メジャーを代表する選手の2人が、ドジャースのユニホームで躍動する姿をファンも楽しみにしているに違いない。（Full-Count編集部）