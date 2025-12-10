加藤綾菜、炊飯器で作る簡単五目煮が話題 「センスが光ってる」「知らなかった」
【モデルプレス＝2025/12/10】タレントの加藤綾菜が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊飯器で作った五目煮を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加藤茶の美人妻「こんな使い道知らなかった」炊飯器で作る簡単五目煮
綾菜は「炊飯器で簡単五目煮」と綴り、炊飯器で具材たっぷりに煮込んだ五目煮を公開。人参、こんにゃく、大豆、鶏肉、シイタケなどが彩りよく煮込まれた仕上がりとなっている。また「頂いた大根で煮物」と記し豚肉と大根の煮物も披露している。
この投稿に「炊飯器で作れるのすごい」「いいこと教えてもらった」「美味しそう」「料理センスが光ってる」「レシピを教えてほしい」「加トちゃんが羨ましい」「こんな使い道知らなかった」などとコメントが集まっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤茶の美人妻「こんな使い道知らなかった」炊飯器で作る簡単五目煮
◆加藤綾菜、炊飯器で作る五目煮を披露
綾菜は「炊飯器で簡単五目煮」と綴り、炊飯器で具材たっぷりに煮込んだ五目煮を公開。人参、こんにゃく、大豆、鶏肉、シイタケなどが彩りよく煮込まれた仕上がりとなっている。また「頂いた大根で煮物」と記し豚肉と大根の煮物も披露している。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に「炊飯器で作れるのすごい」「いいこと教えてもらった」「美味しそう」「料理センスが光ってる」「レシピを教えてほしい」「加トちゃんが羨ましい」「こんな使い道知らなかった」などとコメントが集まっている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】