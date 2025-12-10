宮田愛萌、美肌際立つ白水着姿 1st写真集タイトル・表紙＆裏表紙カット解禁【Lilas】
【モデルプレス＝2025/12/10】元日向坂46で作家・タレントとして活躍する宮田愛萌の1st写真集（幻冬舎／2026年1月28日発売）のタイトルが、「Lilas（読み：リラ）」に決定。あわせて、表紙と裏表紙のデザインが解禁された。
【写真】元日向坂46メンバー、素肌輝くノースリーブワンピ姿
タイトル「Lilas」は、高校生時代にセブに短期留学をした際、宮田が使用していたイングリッシュネーム。フランス語でライラックのことを指し、南国に咲く花のような宮んの美しさも感じさせるタイトルになった。
表紙カットは、インフィニティプールにて、白い水着姿で撮影された1枚。早朝の淡い光の中でこちらを見つめる意志の強いまなざしもポイントで、宮田の輝く白い肌も際立っている。また、タイトルと著者名の文字は、本人の手書きとなっている。
裏表紙カットは、セブシティのシンボルでもあるマゼランクロスで撮影された1枚。シャボン玉が飛ぶ、幻想的な風景の中で、現地にもぴったりな南国風なワンピースを着た楽しそうな姿が収められている。表紙の大人びた表情とのギャップも楽しめる裏表紙に仕上がった。
本作の撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まったといい、宮田は写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里氏が担当し、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる1冊に。水着、ランジェリーの撮影も行っており、宮田の素顔を余すことなく撮影している。（modelpress編集部）
◆宮田愛萌、1st写真集タイトルは「「Lilas」
◆宮田愛萌、白水着姿で美肌際立つ
◆宮田愛萌1st写真集「「Lilas」
